الخارجية اللبنانية: تصريحات مستشار المرشد الإيراني تشكل تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، السبت، التصريحات الأخيرة الصادرة عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص نزع سلاح حزب الله في لبنان، معتبرة إياها “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

وقال ولايتي، في مقابلة مع وكالة تسنيم في وقت سابق السبت، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا التدخل ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى تكرار صدور مواقف مشابهة عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى تجاه قرارات لبنانية داخلية.

وشدد البيان على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعني لبنان بشيء، وأن الدولة اللبنانية ترفض هذه الممارسات ولن تقبلها تحت أي ظرف، معتبرة أن لا جهة خارجية، صديقة كانت أم عدوة، لها الحق في التحدث باسم الشعب اللبناني أو ادعاء الوصاية على قراراته السيادية”.

وطالبت الخارجية اللبنانية القيادة الإيرانية بالتركيز على قضايا شعبها واحتياجاته وتطلعاته، بدلا من التدخل في أمور لا تخصها، مؤكدة أن “مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات لبنانية صرفة تُتخذ عبر المؤسسات الدستورية والديمقراطية بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

واختتمت الوزارة البيان بتأكيد “ثبات الدولة اللبنانية في الدفاع عن سيادتها، متوعدة بالرد وفق الأعراف الدبلوماسية على أي محاولة للنيل من استقلالية القرار اللبناني أو التحريض عليه”.

*1-بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية*

تشجب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، استدعت الخارجية اللبنانية السفير الإيراني مجتبى أماني لتوضيح تصريحاته بشأن “نزع سلاح” حزب الله.

جاء الاستدعاء على خلفية منشور لأماني على منصة إكس، اعتبر فيه أن خطة نزع سلاح حزب الله الذي لم يسمه صراحة “مؤامرة واضحة ضد الدول”، مضيفا أنه “بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال”.

وبعد الاستدعاء، اعتبر السفير أن هذا الملف “شأن داخلي لبناني”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية.

وكلفت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، الجيش بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله، على أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام، وقد أعرب الحزب عن رفضه لها.

وقالت طهران، الأربعاء، إنها ستدعم أي قرار يتخذه حزب الله.