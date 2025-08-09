37 شهيدا بغارات الاحتلال في غزة منذ فجر الجمعة (فيديو)

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 شهيدا، منذ فجر الجمعة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة والاستهدافات المباشرة لمناطق عدة في القطاع، من بينهم 19 شهيدا من منتظري المساعدات و5 شهداء من أفراد تأمينها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي طال تجمعات لمواطنين في أكثر من منطقة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات في هجمات جوية وإطلاق نار مباشر، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأخرى على شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61330 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 152359 مصابا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وتوزع الشهداء على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا للبيانات التي حصلت عليها الجزيرة مباشر، على النحو التالي:

جنوب القطاع (11 شهيدا)

5 شهداء جراء استهداف مجموعة من المواطنين على دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

3 شهداء وعدد من الإصابات بنيران الجيش الإسرائيلي قرب محور موراغ ومراكز توزيع مساعدات شمالي رفح.

استشهاد رجل وزوجته في قصف قرب محطة عصفور في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

استشهاد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسابيع في قصف خيمة بمنطقة المواصي بخان يونس.

استشهاد طفل آخر أمس إثر سقوط صندوق مساعدات جوي على خيام النازحين جنوب خان يونس.

وسط القطاع (10 شهداء)

5 شهداء ومصابون في قصف استهدف أفراد تأمين المساعدات قرب كسوفيم شرق دير البلح.

3 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي قرب محور نتساريم.

شهيدان ومصابون في قصف أرض زراعية قرب دوار مدرسة أبو حلو شرق مخيم البريج.

مدينة غزة (شهيدان)

شهيد إثر قصف من مسيَّرة إسرائيلية على حي التفاح شرقي المدينة.

شهيد إثر قصف استهدف شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي المدينة.

شمال القطاع (14 شهيدا)