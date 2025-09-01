“أنصار الله” تعلن استهداف “سكارليت راي” الإسرائيلية بضربة مباشرة (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الاثنين، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة نفط إسرائيلية في شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي.

استهداف سفينة نفط إسرائيلية

وأوضح المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيى سريع في بيان مصور أن العملية استهدفت السفينة النفطية “سكارليت راي”، مؤكدا أنها أصيبت بشكل مباشر.

وأضاف أن هذه العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما جدد سريع التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.

وشدد المتحدث العسكري على أن “القوات المسلحة اليمنية” ستواصل عملياتها العسكرية على أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حرب ضد “أعتى الاستخبارات في العالم”

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء في حكومة أنصار الله باليمن محمد أحمد مفتاح، أن بلاده تخوض حربًا كبيرة ومؤثرة مع الولايات المتحدة، وأن هذه الحرب ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضًا.

وأشار إلى أن الوضع الداخلي مستقر، وأن “لديهم دولة مؤسسات حقيقية واحتياطيات جيدة”، مضيفا أن العدو فشل في تحقيق أهدافه من خلال استهداف الموانئ اليمنية لخنق البلاد.

وأوضح أنهم يواجهون “أعتى الاستخبارات في العالم”.

إسرائيل تستهدف حكومة “أنصار الله”

وكانت جماعة أنصار الله اليمنية قد أعلنت، الخميس، مقتل رئيس وزرائها في حكومة “التغيير والبناء” أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بغارة إسرائيلية.

وقالت الجماعة في بيان رسمي إن الغارة استهدفت ورشة عمل حكومية اعتيادية، وأسفرت أيضا عن إصابة آخرين بجروح وُصفت بالمتوسطة والخطرة.

وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن دماء القادة الشهداء ستكون “وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة”.

في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله باليمن تكليف محمد أحمد مفتاح القيام بأعمال رئيس الوزراء.