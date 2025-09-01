“إسرائيل الكبرى”.. البرغوثي يحذر من تبعات ضعف المواقف العربية والإسلامية (فيديو)

حذر دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الأحد من سعي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأسيس “إسرائيل الكبرى”.

وأوضح البرغوثي أن السياسات الإسرائيلية الحالية، بقيادة نتنياهو، قد تتجاوز الأراضي الفلسطينية المحتلة لتشمل مناطق أخرى في العالم العربي تتضمن أراض في مصر وسوريا والسعودية والكويت والعراق والأردن ضمن فكرة إسرائيل الكبرى.

وقال البرغوثي، في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، إن “هذا الجشع الصهيوني هو نتيجة ضعف ردود الأفعال العربية والإسلامية والدولية على ما تقوم به إسرائيل”.

"هدفه إسرائيل الكبرى".. د. البرغوثي: جشع نتنياهو لن يقتصر على ضم غزة والضفة pic.twitter.com/JZseAH7SLK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 31, 2025

كما اعتبر البرغوثي أن الانقسام الفلسطيني وعدم التوحد خلف جبهة واحدة تتصدى للمشروع الإسرائيلي يلعب دورا في المشهد الحالي.

وحذر البرغوثي من أن جشع الحكومة الإسرائيلية لن ينتهي قائلا “جشعهم لن ينتهي ولن يكتفوا بضم الضفة الغربية ولن يكتفوا بضم غزة فالبنسبة لهم الهدف المركزي الأكبر هو إخراج الشعب الفلسطيني من أرض وطنه”.