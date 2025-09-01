مع عودة الطلاب.. إغلاق 17 مدرسة بإسرائيل وتعليق لافتات احتجاجية من أجل الأسرى

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 17 مدرسة في عدة مناطق داخل إسرائيل أُغلقت، صباح اليوم الاثنين، في إطار خطوة احتجاجية على استمرار احتجاز عشرات الأسرى في قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن أولياء أمور الطلاب والهيئات التدريسية عمدوا إلى تعليق لافتات على بوابات المدارس كُتب عليها: “47 مختطفًا لا يزالون في غزة ولن نتقبل هذا الوضع”.

وتعكس الخطوة التي انتشرت في أكثر من مدينة إسرائيلية تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، حيث تتهمها عائلات الأسرى بالتقاعس عن التوصل إلى اتفاق يضمن إعادتهم، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو سنتين.

احتجاجات مستمرة

وتزامنت هذه التحركات مع احتجاجات مستمرة في تل أبيب ومدن أخرى، حيث خرج مئات المتظاهرين مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى المحتجزين، وانتقدوا سياسات الحكومة التي يرون أنها تطيل أمد الأزمة بدل حلها عبر مفاوضات جدية.

كما أشارت القناة إلى أن بعض المدارس المغلقة تقع في مناطق وسط إسرائيل، وأن عائلات أسرى شاركت بشكل مباشر في تعليق الشعارات واللافتات، في محاولة للفت الأنظار إلى معاناتهم المستمرة منذ أشهر.

انطلاق العام الدراسي

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، انطلق صباح اليوم الاثنين العام الدراسي الجديد في إسرائيل، حيث عاد إلى مقاعد الدراسة نحو مليونين وخمسمئة وسبعة وثمانين ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال، بعد انقضاء العطلة الصيفية.

ونقلت عن وزارة التربية والتعليم أن من بين هؤلاء نحو خمسمئة وتسعة وسبعين ألف طالب من المجتمع العربي، بينهم نحو 142 ألفًا في جهاز التعليم البدوي، وأربعون ألفًا في المدارس الدرزية، وألف طالب في المدارس الشركسية ونحو 396 ألفًا في بقية المدارس العربية.

9 آلاف معلم عربي عاطل عن العمل

كما نقلت عن مفتش كبير في قسم التعليم العربي بالوزارة، أن عدد المعلمين العرب يصل إلى نحو أربعين ألفا، بينهم نحو تسعة آلاف معلم عاطل عن العمل، مشيرًا إلى خطوات لدمج “الأكفأ منهم” في المدارس اليهودية بعد تأهيلهم بدورات خاصة في الكليات العربية.