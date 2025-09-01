البرهان يعيّن نائبا عاما ورئيسا جديدا للمحكمة الدستورية في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين انتصار أحمد عبد العال نائبا عاما للسودان.

وأوضح إعلام مجلس السيادة السوداني أن البرهان وجَّه النيابة العامة والجهات ذات الصلة بالدولة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وكان البرهان قد عيَّن، السبت، وهبي محمد مختار رئيسا للمحكمة الدستورية.

وظل هذا المنصب شاغرا منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير، في إبريل/نيسان 2019، كما أن أعمال المحكمة الدستورية ظلت معطلة منذ ذلك التاريخ جراء الخلافات بين المكون العسكري والمدني حينها.

والمحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في البلاد، وحارسة للدستور، وتفسر النصوص الدستورية، كما تفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور والنزاعات الدستورية بين مستويات الحكم وأجهزته.

وشغل وهبي محمد مختار منصب رئيس المحكمة الدستورية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ما بين عامَي 2014 و2019.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا آخرين، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.