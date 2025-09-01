بن غفير يمنح 100 ألف إسرائيلي إضافي رخص سلاح وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، ضمن سياسة مثيرة للجدل.

وقال مكتب بن غفير في بيان عبر منصة إكس “وافق بن غفير اليوم على إضافة مدن جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري خاص”.

وأدرج قرار بن غفير كلا من كريات جات، وكريات ملاخي، وغان يافني، ومجلس إقليمي مجيدو، وتل موند، ضمن المناطق الجديدة التي يمكن لسكانها الآن التقدم بطلبات إصدار رخص حمل السلاح.

وبحسب مكتب بن غفير فإنه منذ بداية سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.

מהלך חשוב נוסף של השר בן גביר:

הוספת קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מ.א. מגידו ותל מונד לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק.

ההחלטה צפויה להוסיף כ-100 אלף איש לרשימת הזכאים.@itamarbengvir pic.twitter.com/NvA9yfP47C — יצחק ביאליק 🇮🇱 (@y_bialik) September 1, 2025

403 آلاف طلب حصول على السلاح

وأطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشير تقارير وزارة الأمن إلى أن إجمالي عدد طلبات رخص السلاح التي قُدّمت قد تجاوز 403 آلاف طلب.

ويشن المستوطنون بشكل شبه يومي هجمات إرهابية، مستخدمين أسلحة نارية، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لتهجيرهم قسريا والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، نفذ المستوطنون 466 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 مواطنين في الضفة، وترحيل قسري لتجمعي عرب المليحات في أريحا ودير علا في بيت لحم، بواقع 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 فردا.

كما نفذوا 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين الفلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون.