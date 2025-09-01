تضامنا مع غزة.. تونسيون يقتحمون متجرا لكارفور في سوسة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يوثق اقتحام عدد من الناشطين التونسيين فرعا تابعا لسلسة متاجر كارفور الفرنسية في مدينة سوسة، جنوبي العاصمة، تضامنا مع قطاع غزة.

ويُظهر المقطع المحتجين داخل المتجر وهم يهتفون، داعين لمقاطعته. وردد المحتجون هتافات مثل “لأجل الحرية.. قاطع” و”لأجل الأطفال.. قاطع”.

تونسيون يقتحمون متجرا لكارفور في مدينة سوسة تضامنا مع غزة ويتظاهرون داخله مع توجيه دعوة لمقاطعة السلسلة التجارية pic.twitter.com/8tag0pPA94 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

وشهدت مدن عدة في تونس احتجاجات مماثلة، تطالب بمقاطعة متاجر السلسلة في البلاد، وتتهمها بدعم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقبل أيام، أعلنت كارفور، التي تُعَد أكبر بائع تجزئة للأغذية في أوروبا، عن اتفاق لبيع عملياتها في إيطاليا لمجموعة محلية في إطار مراجعة استراتيجية لأعمالها بعد تكبدها خسائر تشغيلية بلغت 67 مليون يورو عام 2024.