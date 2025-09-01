جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتراض طائرة مسيَّرة قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية، أُطلقت من اليمن.

وقال الجيش في بيان إنه “جرى اعتراض طائرة مسيَّرة انطلقت من اليمن، لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقا للسياسة المتبعة”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت هيئة البث الرسمية عن “رصد إطلاق مسيَّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، والجيش يستعد لاعتراضها”.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق على الواقعة من جماعة أنصار الله التي ظلت تهاجم على الدوام أهدافا إسرائيلية إسنادا لغزة ضد العدوان الإسرائيلي.

كما يأتي إعلان جيش الاحتلال بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله اليمنية أن قواتها “أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر”، في أول هجوم بعد أيام من اغتيال إسرائيل أحمد الرهوي رئيس حكومة الجماعة وعدد من الوزراء في قصف على العاصمة صنعاء، الخميس الماضي.

وأمس الأحد، أعلن زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن “قوات الجماعة تتجه نحو مسار عسكري تصاعدي لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيَّرة أو بالحظر البحري”.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة “مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني ثابت ومستمر وتصاعدي في كل المجالات بكل ما نستطيع”.

واختتم الحوثي حديثه بالقول “نخوض هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي في كل المجالات عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وإعلاميا”.

وإضافة إلى استهدافهم سفنا، تشن “أنصار الله” هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيَّرات، وتقول إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.