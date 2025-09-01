حصار المساعدات يخنق غزة.. منع دخول مئات الأغذية الضرورية وارتفاع ضحايا القتل والتجويع (فيديو)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على غزة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة تزداد سوءا يوما بعد يوم، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع اليوم الاثنين.

ويكشف البيان عن أرقام صادمة حول معدل دخول شاحنات المساعدات، والانخفاض الحاد في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

15% فقط من المساعدات

وذكر البيان أنه خلال الأيام الخمسة الماضية (من الثلاثاء حتى السبت)، دخلت غزة 534 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 3000 شاحنة يفترض وصولها.

كما أوضح أن إجمالي الشاحنات التي دخلت خلال الـ35 يوما الماضية بلغ 3188 شاحنة فقط، من أصل 21000 شاحنة، أي ما يمثل نحو 15% من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية.

وتعرضت العديد من هذه الشاحنات للنهب والسرقة في ظل ما وصفه المكتب الإعلامي بـ”سياسة هندسة التجويع والفوضى” التي يستهدف من خلالها الاحتلال ضرب صمود الفلسطينيين.

منع 430 صنفا غذائيا أساسيا

تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من ستة أشهر متواصلة، ومنع دخول 430 صنفا من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى عشرات الأصناف الضرورية للأطفال، والمرضى، والنساء الحوامل، مثل البيض، واللحوم، والأسماك، ومشتقات الألبان، والفواكه، والمكملات الغذائية.

ويؤكد المكتب الإعلامي أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات يوميا لتغطية الاحتياج الأدنى، في حين تنهار البنية التحتية بشكل شبه كامل مع استمرار الحرب.

دعوة إلى “تحرك جدي وحقيقي”

حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، ودعا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى “تحرك جدي وحقيقي” لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، ومحاسبة الاحتلال على “جرائمه بحق المدنيين”.

وقد رصد المكتب الإعلامي أرقاما يومية توضح حجم الأزمة، حيث تراوحت أعداد الشاحنات الداخلة بين 36 و164 شاحنة في أفضل الأحوال، رغم الاحتياج المضاعف.

حصيلة العدوان والمجاعة تتزايد

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63557 شهيدا و160660 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم.

وأفاد بيان الوزارة أن الـ24 ساعة الماضية شهدت سقوط 98 شهيدا و404 جرحى جراء القصف المتواصل.

وأعلنت وزارة الصحة عن 9 وفيات، بينهم 3 أطفال، جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي ضحايا المجاعة إلى 348 شهيدا، بينهم 127 طفلا.

ويشهد القطاع تصعيدا في الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، حيث أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط شهداء ومصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين في حي النصر غربي مدينة غزة.

وفي حصيلة منفصلة، أكدت وزارة الصحة أن 33 استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم. كما أفاد مستشفى العودة بإصابة 10 أشخاص جراء قصف استهدف منتظري المساعدات جنوب وادي غزة.

هجمات على قوافل المساعدات وتفاقم المجاعة

ووثقت الوزارة استهدافات متكررة للمدنيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية، حيث استشهد 46 وأصيب 239 خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي ضحايا هذه الهجمات إلى 2294 شهيدا وأكثر من 16839 جريحا.

يأتي ذلك بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية من مدينة غزة، مع ورود أنباء عن إصابات برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع.