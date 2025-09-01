“سأجبرك على رؤية ضحايا الإبادة”.. برلماني هولندي يواجه اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بصور أطفال غزة الشهداء (شاهد)

واجه برلماني هولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بصور أطفال غزة الشهداء، منتقدًا دعمه المطلق لإسرائيل.

وقال البرلماني ستيفان فان بارلي “هذه سيدرا حسونة عمرها 7 سنوات، مشوهة بشكل لا يمكن التعرف عليها، بسبب إسرائيل، انظر إليها، أقول للسيد فيلدرز: هل تجرؤ على النظر إليها؟”.

وأردف “هل ترى ذلك؟”، ليجيبه اليميني المتطرف “ابتعد يا رجل”.

“سأجبرك على رؤية ضحايا الإبادة”.. برلماني هولندي يواجه اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بصور أطفال غزة الشهداء منتقدا دعمه المطلق لإسرائيل pic.twitter.com/lnL8US3LbP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

واتهم فان بارلي فيلدرز بأنه لا يريد أن يرى الحقيقة وما تفعله إسرائيل، مضيفًا “لكن أنا سأجبره على أن يرى، هند رجب. سيدي الرئيس انظر إليها للحظة. هل تجرؤ على النظر إليها؟ هند رجب قُتلت بالرصاص أثناء فرارها مع عائلتها على يد جنود إسرائيليين”.

واستدرك “طفلة سُلبت حياتها. سيدي الرئيس. سند أبو شعر عمرها سبعون يومًا فقط”، ووجَّه السؤال إلى فيلدرز، قائلا “هل ترى هذا الدمار؟ هل ترى كيف يُقتل الأطفال على يد إسرائيل؟ ثم نسمع هنا الدعاية التي يرددها نتنياهو. هل لديك ذرة من الإنسانية؟”.

ليرد اليميني المتطرف بأنه ليس كارهًا للفلسطينيين، بل إن البرلماني “كاره لإسرائيل”.