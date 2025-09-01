سموتريتش: من يفرض القانون على الأرض يطبّق سيادته

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن من يفرض القانون على الأرض يطبّق سيادته ويحدد مستقبله، مضيفا أن هذا ما تقوم به إسرائيل.

وكتب سموتريتش، اليوم الاثنين، على “إكس” معلقا على التقرير نصف السنوي للإدارة المدنية لعام 2025، الذي يشير إلى ارتفاع حاد في هدم منازل الفلسطينيين “جوهر القضية هو السيطرة على الأرض، ومن يسيطر على الأرض هو من يحدد مستقبله. من يفرض القانون على الأرض يطبّق فعليا سيادته، وهذا هو بالضبط ما نقوم به”.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن التقرير “يثبت أننا نواصل تغيير قواعد اللعبة. نحن لا نكتفي بملاحقة البناء غير القانوني، بل ننجح في وقفه وإعادة الأرض تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”.

وقال “إذا كان عام 2024 قد شكَّل عاما قياسيا في عمليات الهدم، فإن عام 2025 سيكون، بإذن الله، أول عام منذ 1967 نهدم فيه أكثر مما يبنون (الفلسطينيون) من مبانٍ غير قانونية”.

وفي تصريحات يوم الجمعة الماضي، قال سموتريتش إن “الاستيطان في الضفة الغربية (المحتلة) يزدهر ويتوسع، ويرسخ عمليا السيادة اليهودية في أرض إسرائيل”.