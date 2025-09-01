عشرات الوفيات والإصابات الجديدة بالكوليرا في دارفور

أعلنت “المنسقية العامة للنازحين واللاجئين” في إقليم دارفور، غربي السودان، تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بمرض الكوليرا في الإقليم.

وقالت المنسقية في بيان، اليوم الاثنين، عبر صفحة الناطق الرسمي باسمها إنه جرى تسجيل 6 وفيات جديدة و181 إصابة بالكوليرا في الإقليم، ليرتفع إجمالي عدد الحالات منذ تفشي المرض إلى 395 حالة وفاة و9507 إصابات.

وحذرت المنظمة من انتشار الوباء في العديد من مناطق دارفور بمعدل غير مسبوق، مشيرة إلى نقص الإمدادات الطبية ومراكز العزل.

وقبل أكثر من أسبوع، حذرت الأمم المتحدة من تفشي الكوليرا في السودان. وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه جرى تسجيل 500 حالة وفاة جراء تفشي المرض، وقالت إن 18 ولاية في السودان تعاني من تفشي مرض الكوليرا.

كما أشارت إلى تسجيل نحو 700 إصابة جراء تفشي المرض في مخيمات اللاجئين السودانيين في شرقي تشاد، التي نزح إليها الآلاف جراء القتال في دارفور بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.