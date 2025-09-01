سياسة|السودان

قتلى وجرحى جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على أحياء سكنية بالفاشر

قوات الدعم السريع تُتهم بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها (الفرنسية)
Published On 1/9/2025

تواصلت المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، في عدة مناطق بإقليم دارفور غربي السودان.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على السوق المركزي وأحياء سكنية شمالي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وأضافت المصادر أن “اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بالمحور الشمالي الشرقي من الفاشر، حيث دوت أصوات أسلحة ثقيلة ومتوسطة بالمحور ذاته”.

وفي ولاية جنوب دارفور، ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن “انفجارات قوية سُمعت غرب مدينة نيالا عقب استهداف الجيش مواقع تابعة للدعم السريع داخل المدينة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة إغاثية سودانية مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مخيم نازحين بالفاشر.

وأفادت غرفة الطوارئ بمخيم أبو شوك للنازحين (لجنة إغاثية شعبية) في بيان، بـ “قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على المخيم، أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 3 آخرين”.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

المصدر: الجزيرة مباشر

