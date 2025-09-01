من “اللقيمات” إلى الصدمات الكهربائية.. تقرير يكشف يوميات جحيم الأسرى بسجون إسرائيل

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، تفاصيل واقع مرير بشأن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا استمرار الانتهاكات الممنهجة بحقهم.

وفي الإحاطة الجديدة، وثق النادي شهادات من الأسرى في سجون “جلبوع، مجدو، النقب، الرملة، وعوفر”، تشير إلى تصاعد “سياسة التجويع الممنهجة”، وتفشي الأمراض، ونقص الرعاية الطبية.

سياسة التجويع وتفشي “الجرب”

أكد الأسرى في سجن “جلبوع” أنهم يعانون من مضاعفات صحية خطيرة جراء نوعية وكمية الطعام المقدمة، التي وصفوها بأنها “لقيمات”. وأشاروا إلى أن وجباتهم اليومية تتكون من كميات قليلة جدا من الأرز، وملاعق محدودة من الفاصولياء أو الحمص، مع قطعة صغيرة من اللحوم المصنعة.

وعلى الصعيد الصحي، وثق التقرير تفشيًا واسعا لمرض “الجرب – السكابيوس” في سجن عوفر، حتى بين صفوف الأسرى الأطفال، حيث ذكروا أنهم لا يستطيعون النوم بسبب الحكة الشديدة.

وأكد أن إدارة السجن تتعمد وضع الأسرى المصابين مع غير المصابين، وتحرمهم من العلاج اللازم، مما ساهم في انتشار المرض بشكل كبير.

وفي سجن مجدو، ما زال العديد من الأسرى يعانون من الجرب، إضافة إلى تزايد أعداد المرضى بسبب الحرمان المستمر من المتابعة الصحية والعلاج.

واستعرض النادي حالة أسير يعاني من مشاكل في القلب والضغط، ولا يتلقى سوى المسكنات بشكل غير منتظم.

تعذيب وتفتيش “همجي”

وأفاد التقرير بأن عمليات القمع والتفتيش “الهمجية” مستمرة بشكل أسبوعي في سجني جلبوع والنقب، ويرافقها استخدام الكلاب البوليسية والصدمات الكهربائية، مع استمرار تخوف كبير من عودة تفشي مرض الجرب في النقب بسبب الإجراءات القاسية ونقص أدوات النظافة.

كما وثّق التقرير حادثة قمع الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة قبل أسبوع، حيث تم رشهم بالغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى حالات اختناق وإغماء.

أعلى عدد من الأسرى

وبحسب إحصائيات نادي الأسير حتى بداية شهر أغسطس/آب 2025، بلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو 10800 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. ويشمل هذا العدد أكثر من 450 طفلا و49 أسيرة، إضافة إلى 3613 معتقلا إداريا و2378 معتقلا مصنفين “مقاتلين غير شرعيين”.

دعوة إلى محاسبة الاحتلال

وجدّد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بـ”اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب” التي يواصلون تنفيذها. ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووضع حد لـ”حالة العجز المرعبة” التي طالت المجتمع الدولي، و”إنهاء حالة الحصانة الاستثنائية” التي تمنحها الدول الكبرى للاحتلال.