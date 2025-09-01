“نواجه أعتى الاستخبارات في العالم”.. أنصار الله تشيّع رئيس حكومتها وعددا من الوزراء (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، مراسم تشييع رئيس وزراء جماعة أنصار الله، أحمد غالب الرهوي، و9 وزراء، بينهم وزراء العدل والاقتصاد والخارجية والإعلام، إثر مقتلهم بغارة جوية إسرائيلية يوم الخميس الماضي.

وكانت جماعة أنصار قد أعلنت قبل يومين اغتيال الرهوي ورفاقه، موضحة أنهم كانوا في “ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة خلال العام”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد القائم بأعمال رئيس وزرائها محمد أحمد مفتاح في تصريحات منفصلة أن الأداء الحكومي لن يتأثر بهذا “العدوان الإسرائيلي”.

تشييع جثـاميــن رئيس وزراء الحكومة المعينة من جماعة أنصار الله في اليمن ومسؤولين آخرين بعد اغتيالهم في غارة إسرائيلية الخميس الماضي#الجزيرة_مباشر #اليمن pic.twitter.com/Dflsn4RPqe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

“نواجه أعتى الاستخبارات في العالم”

وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى أن لدى الجماعة “دولة مؤسسات حقيقية” وأن الوضع في البلاد “مستقر واحتياطياتهم جيدة”.

وأضاف أنهم يخوضون “حربًا كبيرة ومؤثرة” مع الولايات المتحدة، ليست عسكرية فقط بل اقتصادية أيضا.

وأكد أن إسرائيل استهدفت الموانئ اليمنية “لخنق اليمن“، لكنها فشلت في ذلك، وأن اليمن يواجه “أعتى الاستخبارات في العالم”.