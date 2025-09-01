هبطت بخريطة ورقية.. انقطاع إشارة “جي بي إس” عن طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في طائرة كانت تقل رئيستها أورسولا فون دير لاين تعرّض للتشويش أثناء استعدادها للهبوط في بلغاريا، في حادثة يشتبه في أن روسيا تقف خلفها.

“تدخل سافر”

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، وقوع الحادث، مشيرة إلى أن السلطات البلغارية تشتبه في أن التشويش “كان نتيجة تدخل سافر” من جانب موسكو. وقد هبطت الطائرة بأمان في مطار بلوفديف الدولي جنوبي بلغاريا دون أن تضطر إلى تغيير مسارها.

وجاء الحادث خلال جولة لفون دير لاين في دول أوروبية تعد على “الخطوط الأمامية” للاتحاد الأوروبي، أي أنها في الخاصرة الشرقية للتكتل. وقالت بوديستا إن الحادث يبرز “مدى أهمية وضرورة المهمة التي تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية في الدول الأعضاء الواقعة على الخطوط الأمامية”.

هبوط بمساعدة الخرائط الورقية

وأكدت الحكومة البلغارية وقوع الحادث، موضحة في بيان أن “إشارات الأقمار الاصطناعية التي تنقل معلومات إلى نظام تحديد المواقع العالمي للملاحة التابع للطائرة تم تحييدها”. وأضافت أنه لضمان سلامة الرحلة، عرضت أجهزة الحركة الجوية فورًا وسيلة هبوط بديلة باستخدام أدوات الملاحة الأرضية.

من جهتها، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز التي كانت أول من كشف عن الحادثة، أن الطائرة أُجبرت على استخدام الخرائط الورقية للهبوط. وأشارت المفوضية إلى أن المنطقة شهدت “أنشطة تشويش وخداع كثيرة من هذا النوع”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار في المجال الدفاعي لتعزيز جاهزيته.