باكستان وماليزيا وإندونيسيا تعلن تضامنها مع قطر بعد الهجوم الإسرائيلي

توالت الردود الدولية المنددة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، إذ وصفتها حكومات باكستان وماليزيا وإندونيسيا بأنها “انتهاك صارخ” لسيادة دولة قطر والقانون الدولي.

باكستان: “شنيع وغير قانوني”

وفي بيان رسمي، دانت الحكومة الباكستانية الهجوم “الشنيع وغير القانوني”. وأكد رئيس الوزراء محمد شهباز شريف في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضامن بلاده التام مع قطر، معتبرًا أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل “انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن دولة قطر ودول المنطقة”.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني: ربما لم تحقق الهجمة في #الدوحة النتائج المرجوة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/eSPIVBX2Cn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2025

ماليزيا وإندونيسيا تدينان العدوان

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده تدين “بأشد العبارات” الغارات الإسرائيلية على الدوحة، واصفًا إياها بأنها “عمل عدواني سافر وانتهاك صارخ لسيادة قطر وخرق جسيم للقانون الدولي”.

وأشار بيان صادر عن الحكومة الماليزية إلى أن هذا الاعتداء “يعرّض حياة المدنيين للخطر بلا هوادة، ويضرب قلب عاصمة ذات سيادة، ويهدد بإشعال منطقة هشة أصلًا”. واعتبرت ماليزيا أن إسرائيل أظهرت “ازدراءً تامًّا للسلام والدبلوماسية” باستهدافها لقطر، الدولة المحورية في الوساطة بالشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أصدرت الخارجية الإندونيسية بيانًا أكدت فيه أن الهجوم على الدوحة “يشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا لسيادة قطر، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليميين”. وأضاف البيان أن الهجوم دليل على غياب التزام إسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي بالطرق السلمية، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ تدابير فورية وحاسمة لوقف أعمال إسرائيل وضمان محاسبتها”.

وأكدت ماليزيا وإندونيسيا تضامنهما الكامل مع حكومة وشعب قطر، وشددتا على التزامهما بدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

“إرهاب دولة”

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي “غادر” يشكل “إرهاب دولة”.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن بلاده “لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني”.

كما شدَّد على أن قطر “تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر”، وقال إن “الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وتم حصر الإصابات والضحايا”.