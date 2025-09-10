شاهد: لحظة إطلاق النار على ناشط يميني وترامب يعلن وفاته

أظهرت لقطات مصورة لحظة إطلاق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك، اليوم الأربعاء، وهو أحد أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إطلاق النار وفاة كيرك، واصفا إياه بـ”العظيم والأسطوري”.

وأصيب كيرك خلال فعالية في جامعة يوتا فالي في ولاية يوتا، حسبما أفادت قناة “فوكس نيوز”، نقلا عن متحدث باسم كيرك.

وأظهر مقطع “فيديو” للحادثة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا في الهواء الطلق عندما دوى صوت فرقعة عالٍ بدا وكأنه طلق ناري. شوهد كيرك وهو يحرك يده على رقبته لمدة وجيزة وهو يسقط من على كرسيه، مما دفع الحضور للركض.

ولعب كيرك، الناشط ومؤسس مجموعة “نقطة تحول الولايات المتحدة” الطلابية المحافظة، دورا رئيسا في حشد دعم الشباب لترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعادة ما تجذب فعالياته في الجامعات في جميع أنحاء البلاد حشودا غفيرة.