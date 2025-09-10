قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمنا مؤلما وثقيلا هذا الأسبوع

أقر قائد الكتيبة 401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قواته دفعت “ثمنا مؤلما وثقيلا”، بعد مقتل 4 من جنوده هذا الأسبوع في حي الشيخ رضوان بغزة. زاعما أن جنودا “شجعانا وأبطالا” سقطوا أثناء حماية رفاقهم.

جاء هذا الاعتراف بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أربعة من جنوده خلال اشتباكات وقعت في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وادعى قائد الكتيبة 401 أن قواته “تقوم بالقضاء على الإرهابيين، وتفكك البنى التحتية العسكرية والأنفاق في المنطقة التي تستخدمها المنظمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة”. وتعهد بمواصلة القتال وإنجاز كل مهمة في القطاع.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود الأربعة الذين قتلوا في الهجوم، وهم: الملازم ماتان أبراموفيتش، والجندي أمير أريه ريجيف، والجندي غادي كوتال، والرقيب أول أوري لاميد.

هجوم مفاجئ من المسافة صفر

ووقع الهجوم عندما كانت القوات الإسرائيلية في جباليا، حيث أفادت مصادر إسرائيلية بأن مجموعة مسلحة خرجت من أحد الأنفاق، أطلقت النار على قائد دبابة إسرائيلية، ثم ألقت عبوة ناسفة داخل المركبة من مسافة قريبة، مما أدى إلى مقتل الطاقم بالكامل.

“عصا موسى”

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أطلقت عمليات “عصا موسى” للتصدي لقوات الاحتلال، حيث استهدفت في الأيام القليلة الماضية عدداً من الدبابات والآليات وحشوداً من القوات الإسرائيلية في عدة مناطق، لا سيما حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد شارك مقاتلون من كتيبة ناحال 50 في التصدي للهجوم، حيث أطلقوا النار على المهاجمين وأصابوا بعضهم، لكن المقاومين استطاعوا الانسحاب من الموقع.