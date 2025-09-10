قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي

وجهت دولة قطر اليوم الأربعاء رسالتين رسميتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أدانت فيهما الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمنها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية عبر منصة إكس إن المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بعثت برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسانغجين كيم القائم بالأعمال في البعثة الكورية رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر/أيلول، مطالبة بتعميم الرسالة على أعضاء المجلس وإصدارها باعتبارها وثيقة رسمية.

وشددت قطر في رسالتها على أنها لن تتهاون في إدانة هذا “الاعتداء الإجرامي”، مؤكدة أنه يمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية والأعراف الأممية، ويُنذر بخطر جسيم على المدنيين والمقيمين على أراضيها.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، كما شدَّد على أن قطر “تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر”.