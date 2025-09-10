كندا: نقيّم علاقاتنا مع إسرائيل بعد هجومها على قطر

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته، أمس الثلاثاء، على قطر.

وأكدت أناند أن كندا تعدّ الهجوم “غير مقبول”، خاصة في الوقت الذي تحاول فيه قطر العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأدلت أناند بتعليقاتها عندما سُئلت عما إذا كانت كندا ستحذو حذو المفوضية الأوروبية، التي قالت إنها ستقترح تعليق تدابير متعلقة بالتجارة في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وأضافت للصحفيين، على هامش اجتماع للحزب الليبرالي الحاكم: “نُقيّم علاقتنا مع إسرائيل”.

ولدى سؤالها تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت “سنواصل تقييم خطواتنا التالية”.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن بلادها تعمل على الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة يتوقع أن تصبح رسمية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت: “نحن حريصون على أن نكون على المسار الصحيح للاعتراف رسميا بفلسطين”.

كما أكدت الوزيرة أن أولوية كندا هي “العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أهمية حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسرعة.

وشددت كندا موقفها تجاه إسرائيل بشكل ملحوظ في عهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي حل محل جاستن ترودو في مارس/آذار الماضي.

وأعلن كارني في يوليو/تموز الماضي أن كندا ستعترف بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل.

وندد كارني، أمس الثلاثاء، بالهجوم الإسرائيلي، ووصفه بأنها “توسع غير مقبول للعنف” ينذر بتوسيع رقعة الصراع في أنحاء المنطقة جميعها.

وقد قال في الشهر الماضي إن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة “خاطئة”.