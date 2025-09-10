نتنياهو يبرر الهجوم على قطر: فعلنا كما فعلت أمريكا حين قتلت بن لادن في باكستان
Published On 10/9/2025
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجوم الإسرائيلي على مقرات إقامة قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، زاعما أن ما فعله مماثل تماما لما فعلته الولايات المتحدة عند استهدافها قادة تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان، على حد قوله.
وادعى نتنياهو في خطاب اليوم الأربعاء أن “قطر توفر مأوى وتؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4تضامن عربي مع قطر في مواجهة الهجوم الإسرائيلي
- list 2 of 4ستارمر وميرتس يدينان الهجمات على قطر والخارجية البريطانية تؤكد دعم إدانتها بمجلس الأمن (فيديو)
- list 3 of 4ولي العهد السعودي: العدوان الإسرائيلي على قطر يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا (فيديو)
- list 4 of 4نعيم قاسم: العدوان على قطر جزء من مشروع “إسرائيل الكبرى” (فيديو)
ووجه نتنياهو تحذيرات لقطر قائلا: “أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي إرهابيين إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن”.
وواصل نتنياهو هجومه في كلمته باللغة الإنجليزية على الدول التي أدانت الهجوم على الدوحة، قائلا إن الدول التي احتفت بالهجوم الأمريكي على أسامة بن لادن يتعين عليها أن تحتفي بما فعلته إسرائيل، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة مباشر