نتنياهو يبرر الهجوم على قطر: فعلنا كما فعلت أمريكا حين قتلت بن لادن في باكستان

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجوم الإسرائيلي على مقرات إقامة قادة حركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، زاعما أن ما فعله مماثل تماما لما فعلته الولايات المتحدة عند استهدافها قادة تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان، على حد قوله.

وادعى نتنياهو في خطاب، اليوم الأربعاء، أن “قطر توفر مأوى وتؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة”.

ووجّه نتنياهو تحذيرات لقطر قائلا: “أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي إرهابيين إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن”.

وواصل نتنياهو هجومه في كلمته باللغة الإنجليزية على الدول التي أدانت الهجوم على الدوحة، قائلا إن الدول التي احتفت بالهجوم الأمريكي على أسامة بن لادن يتعين عليها أن تحتفي بما فعلته إسرائيل، على حد قوله.