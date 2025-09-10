وزير الخارجية الأردني: نواجه خطرا حقيقيا ويجب اتخاذ إجراءات للتعامل مع العدوانية الإسرائيلية (فيديو)

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، معتبرا أنه “يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعكس السياسة المارقة التي تنتهجها حكومة نتنياهو في المنطقة”.

جاءت تصريحات الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الكرواتي غوردن رادمان في العاصمة الأردنية عمّان.

وشدد الصفدي على أن أمن قطر واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة، مؤكدا: “نقف مع دولة قطر في كل الخطوات التي ستتخذها عقب العدوان”.

وأضاف أن الأردن على تواصل مع قادة المنطقة لبلورة موقف موحد يردع العدوانية الإسرائيلية.

دولة منبوذة

وقال الصفدي: “إسرائيل قد تكسب حربا هنا وأخرى هناك، لكنها تخسر استراتيجيا، إذ أصبحت دولة منبوذة ومارقة”.

وأشار الصفدي إلى أن سياسات الاحتلال التوسعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي، وقال “كل ما تقوم به إسرائيل يؤكد أنها تنتهج سياسة توسعية تهدد أمن المنطقة”.

وأكد الصفدي أن الأردن سيواصل جهوده لحشد دعم دولي وإقليمي من أجل إنهاء ما وصفه بـ”الكارثة التي تمر بها المنطقة”، مضيفا أن رسالة الأردن للعالم واضحة: “الحكومة الإسرائيلية لا تكترث بالقانون الدولي، وحان الوقت للجم عدوانيتها”.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن العدوان على قطر يبعث رسالة خطيرة للعالم بأن إسرائيل لا تحترم الشرعية الدولية، داعيا إلى نهج مختلف في التعامل معها.

كما جدد الصفدي التأكيد على وقوف الأردن المطلق مع قطر في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية قائلا “نقف مع دولة قطر في كل الخطوات التي ستتخذها عقب العدوان الإسرائيلي”.