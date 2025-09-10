ولي العهد السعودي: العدوان الإسرائيلي على قطر يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا (فيديو)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض السعودية وإدانتها لـ”عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم” على دولة قطر، مشددا على وقوف الرياض مع الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد.

وقال ولي العهد السعودي، اليوم الأربعاء: “نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة”.

وأضاف، خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى، أن العدوان “يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

وأكد أن المملكة ستكون “مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك”.

كما أدان ولي العهد السعودي “استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري”، مؤكدا أن “أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته”.

وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، تشكل “مسارا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية”.