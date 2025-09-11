أبرز ما ورد في خطاب فوزي برهوم بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر (فيديو)
Published On 11/9/2025|
آخر تحديث: 07:42 PM (توقيت مكة)
قال فوزي برهوم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن “استهداف قادة الحركة لن يفلح في كسر إرادتها ولن ينجح في التأثير على مواقف وقرارات الحركة ونهجها المقاوم”.
وأضاف برهوم، في بيان مصور، أن “جريمة الاحتلال باستهداف وفد الحركة هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته واستهداف مقصود لدور الوسطاء في قطر ومصر”.
وأكد أن هذه الجريمة “تأكيد فج من نتنياهو وعصابته الإجرامية على رفضهم التوصل لأي اتفاق وإصرارهم على إفشال مساعي وقف الإبادة”.
أبرز ما جاء في كلمة القيادي في حماس فوزي برهوم:
- شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي.
- ننعى ثلة من شبابنا الأبطال الذين استشهدوا إثر الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر الشقيقة.
- الشباب الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني: هم جهاد لبد أبو بلال وهمام الحية وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسونة وأحمد عبد المالك والوكيل العريف بدر سعد محمد الدوسري.
- المعركة مع الكيان الصهيوني ليست معركة غزة ولا حماس ولا فلسطين فحسب، بل هي معركة الأمة بأسرها.
- إننا أمام جريمة مكتملة الأركان لا تستهدف سيادة دولة عربية فقط، بل تستهدف كل ما تمثله قطر من قيم العروبة والإسلام.
- الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء صارخا على سيادة قطر فحسب، بل هي اعتداء همجي وإعلان حرب مفتوحة على كل دولنا العربية والإسلامية.
- الكيان الصهيوني يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.
- المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحثه عن صورة نصر وهمية بعد فشله في تحقيق أهدافه بغزة.
- دماء قادة الحركة ليست أغلى من دماء سكان غزة والقدس والتهديدات الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادتنا.
- المحاولة الفاشلة للكيان الصهيوني لاغتيال الوفد المفاوض وتهديده بتنفيذ اغتيالات للحركة في الخارج يعكس بحثه عن صور نصر وهمي.
- جرائم الاحتلال باستهداف قادة الحركة في أي مكان لن تفلح في كسر إرادتها ولن تنجح في التأثير على مواقف وقرارات الحركة ونهجها المقاوم.
- لا توجد قوة في الأرض تمنع شعبنا من حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته.
- تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية عدوانها على نحو مليون محاصر في مدينة غزة جريمة حرب مكتملة الأركان.
- محاولة اغتيال وفد التفاوض وقت مناقشته للمقترح الجديد استهداف شنيع ووقح لدور الوسيط القطري المقدر.
- القصف استهدف منزل رئيس الوفد المفاوض حيث كانت تقيم عائلته فأصيبت زوجته وزوجه ابنه الشهيد وأحفاده.
- جريمة الاحتلال باستهداف وفد الحركة هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته واستهداف مقصود لدور الوسطاء في قطر ومصر.
- جريمة الاحتلال باستهداف وفد الحركة تأكيد فج من نتنياهو وعصابته الإجرامية على رفضهم التوصل لأي اتفاق وإصرارهم على إفشال مساعي وقف الإبادة.
- جريمة الاحتلال باستهداف وفد الحركة تثبت بجلاء أن نتنياهو وحكومته يتحملون المسؤولية كاملة عن إفشال وتعطيل جميع محطات التفاوض السابقة.
- الإدارة الأمريكية شريك كامل في هذه الجريمة.
- هذه الجريمة النكراء لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة.
- متضامنون مع دولة قطر ونثمن كل المواقف المتضامنة مع قطر والرافضة للعدوان الصهيوني
- على الدول العربية والإسلامية الوقوف بقوة أمام الغطرسة الصهيونية.
- الإدارة الأمريكية شريك كامل في جريمة استهداف وفد الحركة للتفاوض بتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية عبر توفير الدعم المتواصل للاحتلال.
- سنبقى على العهد أوفياء وسنواصل طريق المقاومة بكل ثبات حتى وقف العدوان وتحرير المقدسات.
- الجرائم الصهيونية لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وتبادل أسرى حقيقي وإغاثة شعبنا.
- ندعو قادة الدول العربية والإسلامية للوقوف بقوة أمام الغطرسة الصهيونية واستخدام أدوات الضغط لتدفيع نتنياهو وحكومته ثمن جرائمهم.
- نثمن عاليا كل المواقف الرسمية والشعبية المعبرة عن تضامنها مع دولة قطر وشعبنا ومقاومتنا ونعتز بذلك ونؤكد أننا متمسكون بالعهد.
المصدر: الجزيرة مباشر