أبرز ما ورد في خطاب فوزي برهوم بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر (فيديو)

قال فوزي برهوم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن “استهداف قادة الحركة لن يفلح في كسر إرادتها ولن ينجح في التأثير على مواقف وقرارات الحركة ونهجها المقاوم”.

وأضاف برهوم، في بيان مصور، أن “جريمة الاحتلال باستهداف وفد الحركة هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته واستهداف مقصود لدور الوسطاء في قطر ومصر”.

وأكد أن هذه الجريمة “تأكيد فج من نتنياهو وعصابته الإجرامية على رفضهم التوصل لأي اتفاق وإصرارهم على إفشال مساعي وقف الإبادة”.

أبرز ما جاء في كلمة القيادي في حماس فوزي برهوم: