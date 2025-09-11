“سنعيد الكرَّة”.. القسام تنشر لحظة تفجير دبابة ميركافا ومقتل 4 جنود باعتراف الاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مشاهد مصورة لعملية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية وسط جباليا، أسفرت عن مقتل 4 جنود من قوات الاحتلال، وفق اعتراف رسمي من الجانب الإسرائيلي.

ونُفذت العملية، التي تندرج ضمن سلسلة “عصا موسى”، في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وتظهر اللقطات عملية رصد لموقع الدبابة، حيث يظهر مقاتلو القسام وهم يجهزون العبوة الناسفة ويعدّونها، قبل أن يتسلل أحدهم إلى موقع الهدف.

وتبرز المشاهد لحظة صعود المقاتل إلى الدبابة ووضع العبوة المتفجرة داخل قمرة القيادة، ليبدأ بعدها تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة.

وتضمنت نهاية الفيديو صورا لأربعة جنود إسرائيليين اعترف جيش الاحتلال بمقتلهم، مع الكتابة: “كما كل مرة، سنعيد الكرَّة”.

اعتراف إسرائيلي

واعترف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود خلال مواجهات وعمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن الضابط قُتل في عملية نفذتها المقاومة في منطقة جباليا شمال القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلاثة فلسطينيين شاركوا في تنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل أربعة جنود، مشيرة إلى أن المنفذين ألقوا عبوة ناسفة داخل فتحة دبابة ميركافا، وأطلقوا النار على قائدها.

وأضافت أن العملية استهدفت دبابة كانت عائدة إلى مهجعها بعد انتهاء مهمة عسكرية في حي الشيخ رضوان شمال غزة.