بأغلبية 305 أصوات.. قرار للبرلمان الأوروبي بشأن الاعتراف بفلسطين والأزمة في غزة

وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 على قرار غير ملزم يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في الاعتراف بدولة فلسطين.

وأعرب البرلمان عن “قلقه الشديد” إزاء الأزمة الإنسانية “المدمرة” في غزة، ودان بشدة عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية، التي قال إنها تتسبب بالمجاعة في شمال غزة.

ودعا البرلمان إلى فتح جميع المعابر الحدودية ذات الصلة بشكل فوري. كما طالب بإعادة تفويض وتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بشكل كامل، مع معارضة نظام توزيع المساعدات الحالي.

الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر “العمل العسكري العشوائي”

ورغم تأكيده على “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، شدد النواب الأوروبيون على أن هذا الحق “لا يمكن أن يبرر العمل العسكري العشوائي في غزة”. وعبروا عن قلقهم من العمليات العسكرية المستمرة التي أدت إلى معاناة “لا تحتمل” للمدنيين.

مطالبات بالتحقيق وفرض عقوبات

ودعا البرلمان إلى فتح تحقيقات كاملة في جميع جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. كما دعم قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين والمتطرفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وطالب القرار بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، هما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأكد القرار أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو مفتاح السلام والأمن الإقليمي، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات دبلوماسية لضمان الالتزام بحل الدولتين، بهدف تحقيق تقدم قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.