رئيس وزراء قطر: الهجوم على الدوحة قتل أي أمل للأسرى.. ويجب تقديم نتنياهو للعدالة

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أحد المقرات السكنية في الدوحة “قتل أي أمل” بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

الهجوم الإسرائيلي “إرهاب دولة”

وأوضح الشيخ بن عبد الرحمن، في مقابلة أمس الأربعاء مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية “أعتقد أن ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم (الثلاثاء) هو ببساطة قتل أي أمل لهؤلاء الرهائن”. وقال “لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا إزاء هذا الاعتداء، إنه إرهاب دولة. لقد تعرضنا للخيانة”. وأضاف رئيس الوزراء القطري أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لدولة قطر “في مناسبات عديدة”.

الفرص تنفد

وأشار إلى أنه لا يستطيع التنبؤ برد فعل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترحات الأمريكية الأخيرة لوقف إطلاق النار، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل وحماس “ستنفد منهما الفرص” لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار. وتابع: “لقد التقيت بإحدى أسر الرهائن في صباح يوم الهجوم، إنهم يعولون على هذه الوساطة، وليس لديهم أي أمل أخر”.

“يجب تقديم نتنياهو للعدالة”

وطالب رئيس الوزراء بضرورة امتثال وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعدالة، قائلا “يجب تقديمه (نتنياهو) للعدالة. إنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يخرق كل قانون، بل إنه خرق كل قانون دولي”. وأوضح “أن نتنياهو يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار وأي فرصة للسلام”.

اللقاءات مع حماس علنية

كما لفت رئيس الوزراء القطري إلى أنه “من المعروف علنا” أنه كان يلتقي بقيادات حماس، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه قطر كوسيط للصراع القائم في الشرق الأوسط. وبيّن أن “كل شيء عن الاجتماع معروف جيدا لدى الإسرائيليين والأمريكيين، إنه ليس أمرا نخفيه. لا مبرر لاعتبار هذا إيواء للإرهاب”.

رد فعل جماعي مرتقب

وعبر خلال المقابلة أيضا عن أمل بلاده في أن يكون هناك “رد فعل جماعي” من المنطقة تجاه الهجوم الإسرائيلي على مسؤولي حماس في الدوحة. وقال “هناك رد فعل من المنطقة. هذا الرد قيد التشاور والمناقشة حاليا مع شركاء آخرين في المنطقة”. وأوضح أن هناك قمة عربية إسلامية ستُعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة، حيث سيقرر المشاركون في هذه القمة مسار الرد، لافتا إلى أن قطر لن تطلب من الشركاء الإقليميين في المنطقة الرد بطريقة معينة.

قطر تعيد تقييم كل شيء

وأكد رئيس الوزراء القطري أن نتنياهو كان “يهدر الوقت” في الأسابيع الأخيرة خلال مفاوضات السلام في قطر. وقال “كنت أعيد التفكير، حتى في العملية برمتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأن نتنياهو كان يهدر وقتنا فحسب. لم يكن جادا في أي شيء”. وأضاف أن قطر “تعيد تقييم كل شيء” حول مشاركتها في أية محادثات مستقبلية لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أنهم في “محادثة مفصلة للغاية” مع حكومة الولايات المتحدة حول كيفية المضي قدما.