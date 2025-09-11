في ضوء النهار.. سرايا القدس تبث مشاهد لقصف مستوطنة “نتيفوت” في غلاف غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من عملية قصف مستوطنة “نتيفوت” في غلاف غزة بالصواريخ.

ويظهر في المقطع عملية تجهيز الصواريخ وضبط زوايا الإطلاق، ثم وضع الصواريخ على منصاتها.

ثم يظهر المقطع إطلاق الصواريخ نحو المستوطنة.

وأعلنت سرايا القدس، الأحد الماضي، قصف مستوطنة “نتيفوت” بصاروخين، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفته بـ”جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في نتيفوت وغلاف غزة بعد رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة.

وأضاف الجيش أنه اعترض صاروخ فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد لعملية استهداف دبابة “ميركافا” إسرائيلية وسط جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأسفرت العملية عن مقتل 4 جنود من قوات الاحتلال، وفق اعتراف رسمي من الجانب الإسرائيلي.