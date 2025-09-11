قيادي في حماس: الحديث عن المفاوضات بعد الهجوم على قطر مضحك وسابق لأوانه (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال للجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، إن استهداف وفد الحركة المفاوض في قطر “جريمة جديدة لكيان مارق لا يأبه للقانون الدولي”.

وأضاف نزال، في لقاء مع (المسائية)، أن الحديث عن المسار التفاوضي، “حديث مضحك” بعد استهداف الوفد المفاوض خلال اجتماعه لبحث المقترح الأمريكي الجديد بناء على حوار الحركة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

واتهم القيادي في حماس الإدارة الأمريكية بالتورط مع الاحتلال في استهداف قادة المقاومة أثناء مناقشتهم مقترح الرئيس دونالد ترامب.

وفيما يتعلق بتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باغتيال قادة المقاومة، قال نزال إن التهديدات ليست جديدة.

وأشار إلى اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد القيادي في حماس محمد نزال أن لدى المقاومة أوراق قوة كثيرة، أولها عدالة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن نتنياهو جن جنونه بعد عمليتي جباليا، في قطاع غزة، وراموت في الضفة الغربية.

وشدد نزال على أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة مرفوض تماما.