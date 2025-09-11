وقع على مخطط “E1” الاستيطاني.. نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وهذا المكان لنا (فيديو)

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعهده بعدم إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلال مراسم التوقيع على خطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتانياهو: “قلنا إنه لن تقام دولة فلسطينية ونؤكد على ذلك فهذا المكان لنا”.

ووقع نتنياهو على الخطة خلال مراسم في مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرق القدس المحتلة في الضفة الغربية.

وقال إنه نتيجة للخطة ستضاف آلاف الوحدات السكنية الجديدة إلى المستوطنة، مؤكدا عزمه على إنشاء المزيد من المدن حول مدينة القدس.

وأضاف أن الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست “معاليه أدوميم” بل غور الأردن.

وتمت الموافقة على المشروع الاستيطاني المعروف بـ(E1)، (إي1)، والذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس، الشهر الماضي.

وتمتد مساحة المشروع على نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس، ويشمل إنشاء آلاف الوحدات السكنية.