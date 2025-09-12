بترتيبات أمنية خاصة.. حماس: الحية أدى صلاة الجنازة على نجله وشهداء الغارة الإسرائيلية على قطر

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، أدى صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وعدد من الشهداء الذين ارتقوا إثر غارة إسرائيلية على مقر للحركة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي بيان لها، مساء الجمعة، قالت حماس “أدى الأخ المجاهد د.خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر“.

ولم تكشف الحركة عن تفاصيل إضافية بشأن أداء الحية صلاة الجنازة على الشهداء أو الترتيبات الأمنية التي رافقتها.

وأمس الخميس، شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تشييع شهداء الهجوم الإسرائيلي.

وأدى جموع المواطنين والمقيمين صلاة الجنازة على الشهداء وسط أجواء من الحزن والغضب.

وقدم أمير قطر التعازي لأسر الشهداء عقب مراسم التشييع في مقبرة مسيمير.

وأعرب أمير قطر في منشور عبر حسابه على “إكس” عن خالص التعازي والمواساة لذوي شهداء الاعتداء الإسرائيلي.

رحم الله شهيد الوطن بدر الدوسري الذي استشهد أثناء تأدية واجبه، كما نسأل المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته جميع الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر. وأعزي بخالص مشاعر المواساة ذويهم وأحباءهم، داعياً الله أن يشملهم بواسع المغفرة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ قطر… pic.twitter.com/r3845kBkTu — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 11, 2025

والثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل هجوما جويا على مقر قيادة حماس في الدوحة، بينما كانت تدرس مقترحا أمريكيا لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأعلنت حماس، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد (أبو بلال)، ونجله همام الحية (أبو يحيى)، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، ومؤمن حسونة (أبو عمر)، وأحمد عبد المالك (أبو مالك).

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه إرهاب دولة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد قوى الأمن الداخلي القطري.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ويعكس هذا الهجوم توسيع إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.