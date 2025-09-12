بـ142 صوتا.. الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة “مشروع قرار” يؤيد “إعلان نيويورك” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتنفيذ حل الدولتين بأغلبية الأصوات.

وصوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

والإعلان، المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد بالأمم المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود، وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت