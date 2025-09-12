تونس.. قوات الأمن تفض بالقوة اعتصاما داعما لأسطول الصمود أمام السفارة الأمريكية (فيديو)

فضت قوات الأمن التونسية اعتصاما استمر 6 أيام أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، نظمته الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، دعما لأسطول “الصمود” العالمي الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان المعتصمون قد نصبوا خيامهم مساء الأحد قبالة مقر السفارة، بعد ساعات من وصول أولى سفن الأسطول من سواحل إسبانيا إلى ميناء سيدي بوسعيد.

هجوم أمني مفاجئ

وبحسب بيان صادر عن التنسيقية، فإن قوات الأمن هاجمت المعتصمين بشكل مفاجئ في الليلة السادسة، وقامت باقتلاع الخيام ودفع المتظاهرين وإجبارهم على مغادرة المكان.

واعتبرت التنسيقية أن هذا الاعتداء هو “رسالة طمأنة للإمبريالية الأمريكية”، مضيفة أن الاعتصام كان يمثل “قاطرة” للحركات الاحتجاجية أمام السفارات في العديد من الدول. وأكدت أن منع المعتصمين هو “اعتداء على حق التونسيين في التظاهر والتعبير عن تأييدهم للمقاومة ودعمها”.

وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية “أحرار العالم” إلى “تصعيد النضال الجماهيري” أمام السفارات الأمريكية من أجل إيقاف ما يجري في غزة.