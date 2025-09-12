رئيس وزراء قطر يرحب بموقف مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي

رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ببيان مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الإسرائيلي الغادر على مقر سكن الوفد التفاوضي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن إن الهجوم الإسرائيلي استهدف “حيا مكتظا بالمدارس والسفارات ومنازل المدنيين”، مؤكدا أن “هذا الاعتداء يقوض بشكل خطير النظام الدولي بأسره”. وجدد التأكيد على التزام قطر بدورها الإنساني والدبلوماسي، وشدد على حق بلاده في حماية سيادتها وأمنها.

مجلس الأمن يدعم سيادة قطر ويدين الهجوم

وعقب الاجتماع الطارئ الذي عُقد لمناقشة الهجوم، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً أكد فيه أعضاؤه على دعمهم القوي “لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها”، بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع دولة قطر، وأدانوا “القصف الأخير في الدوحة في التاسع من الشهر الحالي”، مبدين “الأسف البالغ إزاء وقوع خسارة في أرواح المدنيين”. كما شددوا مجدداً على أهمية تهدئة التصعيد.

وأشار البيان إلى دعمهم للدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، داعين الأطراف إلى “انتهاز فرصة السلام”. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن “الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة يجب أن يظلا أولوية رئيسية”.