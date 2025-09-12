22 دولة.. ما هي الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت لقرار “حل الدولتين” بالجمعية العامة؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يؤيد إعلان نيويورك الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين.

وأقرت الجمعية العامة القرار الفرنسي السعودي، المعنون رسميا “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بأغلبية 142 صوتا من حضور جلسة التصويت مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على حسابها الإلكتروني.

الدول التي صوتت ضد الإعلان:

الولايات المتحدة إسرائيل الأرجنتين المجر باراغواي ناورو ميكرونيسيا بالاو بابوا غينيا الجديدة تونغا

الدول التي امتنعت عن التصويت

التشيك الكاميرون الكونغو الديمقراطية الإكوادور إثيوبيا ألبانيا فيغي غواتيمالا ساموا مقدونيا الشمالية مولدوفا جنوب السودان

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان أشار أن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام أو الأمن وإن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.