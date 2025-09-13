سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

صاروخ “انشطاري” يهز تل أبيب فجرا.. الإنذارات تدوي وسط إسرائيل وهروب الملايين إلى الملاجئ (فيديو)

Published On 13/9/2025
|
آخر تحديث: 10:46 AM (توقيت مكة)

أكّدت جماعة أنصار الله اليمنية، صباح اليوم السبت، أنها قصفت أهدافا حساسة في منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس من نوع “فلسطين 2″ وأن الضربة حققت نجاحا.

وأعلنت الجماعة في بيان “تنفيذ عملية عسكرية على عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا”.

“فلسطين2 الانشطاري”

وأوضح المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” يحيى سريع، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة قرب تل أبيب.

وأشار إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ، وأكد أن “القوات المسلحة ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا للأشقاء الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم”.

الملايين يدخلون الملاجئ

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن جيش الاحتلال أعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن نحو وسط إسرائيل، فجر اليوم، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى دون وقوع إصابات، بحسب ما قالت.

ونقلت عن جيش الاحتلال قوله إن صفارات الإنذار دوّت عند الساعة 3:47 فجرا في مناطق واسعة من وسط البلاد، بينها تل أبيب، حولون، بتاح تكفا، هرتسليا، اللد، وهود هشارون، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت “يأتي هذا التطور بعد كشف المتحدث باسم الجيش مساء أمس أن سلاح الجو اعترض خلال الأسبوع المنصرم عشرة مسيّرات أُطلقت من اليمن، بينها واحدة أصابت مطار “رامون” قرب إيلات الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة وتوقف حركة الطيران لساعتين”.

المصدر: الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلية

