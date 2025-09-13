“المصالحات الوطنية والنفير العام”.. ما دور علماء المسلمين في مواجهة العدوان الإسرائيلي؟ (فيديو)
Published On 13/9/2025
حدد الشيخ أحمد إبراهيمي، رئيس جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، دور علماء المسلمين إزاء استباحة دولة الاحتلال الإسرائيلي للدول العربية والإسلامية.
وفي مقابلة معه، أمس الجمعة، خلال برنامج أيام الله” الذي يعرض على شاشة الجزيرة مباشر، قال إبراهيمي ردا على سؤال: “ما دور العلماء المسلمون اليوم بعد هذا التبجح واستباحة الدول العربية والإسلامية من قبل إسرائيل؟”، إن دور العلماء يتركز في هذه النقاط.
- تحديد الأولوية للناس وتنبيهم أن الأمة العربية والإسلامية اليوم في خطر.
- الأمة يجب أن تعتمد على الله الواحد الأحد.
- الأمة يجب أن ترجع إلى الله وتتوب إليه، وتصحح الأخطاء التي اقترفتها في حق الله عن طريق التوبة والاستغفار.
- الأمة يجب أن تعتمد على نفسها بعد الله سبحانه وتعالى.
- يجب على العلماء الدعوة إلى مصالحات وطنية في أوطانهم والنفير العام والاستعداد للمعركة القادمة.
- عدم الخوف من الدعوة إلى النفير العام بدعوى أن هذه الأمور ضد الحرية والديمقراطية.
المصدر: الجزيرة مباشر