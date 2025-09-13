بيان من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر

أصدرت الدول الأوروبية الثلاث الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا (E3)؛ بيانا مشتركا لإدانة الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وفي بيان مشترك، أعربت وزارات خارجية الدول الثلاث عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه انتهاك لسيادة قطر، ومن شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن “مثل هذه الأعمال تعرض للخطر إمكانية إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وإنهاء الحرب في غزة“.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى “بذل جهود جديدة عاجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وشدد البيان على “تضامن البلدان الثلاثة مع قطر، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تؤديه في جهود الوساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة“.

كما دعت الدول الثلاثة إلى “وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”، ومنع النزوح الجماعي للمدنيين وسقوط مزيد من الضحايا ووقف تدمير البنية التحتية الأساسية.

وشدد البيان على أن التركيز يجب أن يبقى منصبا على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع “الرهائن” المتبقين، وإيصال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة لوقف المجاعة.

كما طالب البيان بأن “تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بأمان وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع بما في ذلك شمال غزة”.