تحذير من كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي بشأن احتلال غزة.. ورئيس الأركان: أمامنا هدفان

حذر كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي من أن العملية العسكرية “مركبات غدعون2” التي تم اعتمادها لاحتلال مدينة غزة ستستمر لأشهر عدة، وقد تؤدي إلى مقتل الأسرى دون تحقيق أهداف واضحة، بحسب تقرير نشرته هيئة البث الرسمية.

وذكرت قناة (كان 11) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه “خلال المناقشات حول المصادقة على الخطة، أشار رؤساء الأجهزة الأمنية إلى أن العملية ستطول أكثر مما يخطط له المستوى السياسي، وأنها قد تتسبب في وفاة المختطفين ومئات الآلاف من المدنيين دون ضمان تحقيق أهداف واضحة”.

“أمامنا هدفان”

وكشفت أن رئيس الأركان إيال زامير، عقد جلسة إحاطة لقادة الجنوب استعدادا للعملية، وقال إن “المراحل الحاسمة من الحرب التي نخوضها منذ عامين تتطلب تهيئة الواقع للأجيال القادمة”، على حد وصفه.

ونقلت عنه قوله “نحن عازمون على إسقاط هذا الحكم، ولن يوقفنا شيء عن تنفيذ المهمة.. أمامنا هدفان: تحرير المختطفين، وهي مهمة أخلاقية وحرجة، وإسقاط (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وهاتان مهمتان لجيلنا”، بحسب ما ادعى.

تصعيد العدوان على غزة

يأتي ذلك في وقت تصعّد فيه إسرائيل عدوانها على غزة، فيما حذّرت الأمم المتحدة مرارا من “كارثة” في حال المضي قدما في خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو في أغسطس/آب.

ووفق الأمم المتحدة، يوجد في مدينة غزة ومحيطها نحو مليون شخص، في حين تندّد منظمات إنسانية عديدة بمشروع تهجير سكان شمال القطاع مجددا إلى جنوبه.

قُتل ما لا يقل عن 2,000 شخص يائس وجائع أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية. الغالبية العظمى قُتلوا بالقرب من مواقع ما يُسمّى بـ " مؤسسة غزة الإنسانية". هذه الآلية القاتلة يديرها مرتزقة، بينهم عصابات معادية للمسلمين بحسب الـ بي بي سي @BBC. إن معالجة المجاعة في #غزة… pic.twitter.com/1Sy6KTjdt9 — الأونروا (@UNRWAarabic) September 11, 2025

“حكم بالإعدام” على مدينة غزة

وقالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أولغا تشيريفكو، إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي “حُكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة أو الموت.. أُمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة”، في إشارة إلى إنذارات إسرائيل لتهجير سكان مدينة غزة واحتلالها.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم “عربات جدعون2” لاحتلال مدينة غزة بالكامل ما أثار انتقادات وموجة احتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.