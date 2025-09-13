شاهد: أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة

شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم السبت فيما قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت مجموعة (أوتياروا من أجل فلسطين) إن نحو 50 ألفا شاركوا في “مسيرة من أجل الإنسانية” في وسط أوكلاند صباح اليوم السبت، وتعني (أوتياروا) نيوزيلندا باللغة الماورية.

وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.

وقالت آراما راتا المتحدثة باسم المجموعة إن تلك هي أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو سنتين عندما بدأت إسرائيل هجوما عسكريا شاملا على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى صباح اليوم 64,803 شهداء و164,264 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وتقول المنظمات الإنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى انتشار الجوع على نطاق واسع.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية،7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الى 420 منهم 145 طفل، هذا ومنذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة تم تسجيل 142 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.

عقوبات على إسرائيل

وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في المسيرة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من بينها “لا تقبلوا بالإبادة الجماعية”.

وقالت راتا إن المنظمين أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة خلال مسيرة اليوم على غرار مسيرة عند جسر ميناء سيدني الشهير في الشهر الماضي، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط أمس الجمعة بسبب الرياح القوية.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات في المسيرة وإنها أعادت فتح الطرق.

وقالت مجموعة (أوتياروا من أجل فلسطين) إنها تريد من الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا المنتمية إلى يمين الوسط فرض عقوبات على إسرائيل.

ووصف رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون في أغسطس/ آب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات الإنسانية، بأنها “مروعة جدا”، وتدرس نيوزيلندا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

وقال بن كيبس المتحدث باسم المجلس اليهودي النيوزيلندي، وهو هيئة تمثل حوالي 10 آلاف يهودي يعيشون في البلاد، إنه يثني على الطبيعة السلمية لمسيرة اليوم، لكنه يرفض الدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل.