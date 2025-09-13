شاهد: كتائب المجاهدين والأقصى تطلقان صواريخ على مواقع إسرائيلية شرق خان يونس

نشرت فصائل من المقاومة الفلسطينية مشاهد مصورة توثق عملية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ عيار 107 ملم شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي، نفذتها كتائب المجاهدين بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى.

وتظهر المشاهد قيام عناصر المقاومة بتوصيل الكابلات الخاصة بإطلاق الصواريخ وتحديد الزوايا لاستهداف المواقع العسكرية المحددة مسبقا.

وتعد هذه العملية استمرارا لسلسلة من الهجمات الصاروخية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد مواقع الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.