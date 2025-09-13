استطلاع: 56% من العرب بإسرائيل لا يمانعون بقاء حركة حماس في غزة

كشف استطلاع أجراه معهد إسرائيلي، عن انقسام واسع في المواقف الإسرائيلية تجاه “اليوم التالي للحرب” في غزة، إذ أبدى أغلبية المواطنين العرب قبولهم باستمرار حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيما رفض ذلك أغلبية المواطنين اليهود.

وأظهر استطلاع شهري أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) ونشرته صحيفة (معاريف) اليوم السبت، أن 56% من المواطنين العرب في إسرائيل مستعدون لتقبل بقاء (حماس) في الحكم في قطاع غزة، حتى لو كان ذلك مقابل إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى، فيما أبدت غالبية اليهود رفضا قاطعًا لهذا “السيناريو”.

“إنهاء الحرب حتى بثمن استمرار حكم حماس”

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 51% من عموم الإسرائيليين رأوا أنه من “الصواب” إنهاء الحرب حتى بثمن استمرار حكم (حماس)، غير أن 55% آخرين قالوا إنهم لا يقبلون بأي حال من الأحوال ببقاء (حماس) في السلطة، ما يعكس تناقضا في الإجابات بحسب صياغة السؤال.

وبينما أيد 42% من المواطنين اليهود وقف الحرب، حتى لو كان ثمن ذلك بقاء حركة (حماس) في الحكم، أكد 58% منهم أنهم يرفضون استمرار حكم (حماس) “على الإطلاق”.

وأبرز الاستطلاع أن الموقف بين المواطنين العرب في إسرائيل أكثر وضوحا، إذ وافق 56% منهم على بقاء (حماس) مقابل إنهاء الحرب، ومنهم 38% بدافع “تحقيق أهداف أخرى”.

كما أظهرت نتائج إضافية استعداد 60% من الإسرائيليين لبحث عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مقابل 54% يؤيدون خيار الاحتلال الكامل وإدارة القطاع من خلال الجيش، في حين عارض 61% التنازل عن “حزام أمني” داخل أراضي القطاع.

“صفقة التبادل تفتقر لتفاصيل محددة”

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية التي نقلت الاستطلاع عن صحيفة “معاريف” أن هذه النسبة ترتفع إلى 68% بين اليهود.

وقالت “تؤكد هذه النتائج -بحسب محلل الاستطلاع شموئيل روزنر- أن النقاش الجاري حول (صفقة التبادل) يفتقر إلى تفاصيل محددة”.

وأضافت أن الرأي العام الإسرائيلي يرسم خطوطا حمرا واضحة، أبرزها رفض استمرار حكم (حماس) ورفض التنازل عن الترتيبات الأمنية في غزة، على حد قولها.