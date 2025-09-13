كطفل موبخ.. هرتسوغ يتلقى انتقادات لاذعة خلال جلسة حوارية في لندن (شاهد)

وجد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نفسه عرضة للتوبيخ والمساءلة، خلال تقديمه كضيف في جلسة حوارية نظمها معهد تشاتام هاوس البريطاني في لندن يوم العاشر من سبتمبر.

“الرئيس الذي تسبب جيشه في تجويع الأطـفـال وقـتـل 60 ألفا"..

انتقادات تغضب الرئيس الإسرائيلي أثناء تقديمه كضيف من مديرة معهد تشاتام هاوس البريطاني pic.twitter.com/dGwV8o2woe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2025

مديرة المعهد، برونوين ماريا مادوكس، افتتحت الجلسة باستعراض مسيرة إسحاق هرتسوغ السياسية، مشيرة إلى أنه تنقّل بين المناصب الوزارية وقيادة حزب العمل قبل أن يصل إلى رئاسة إسرائيل عام 2021، لكنها شددت على أن هذه الرئاسة اقترنت بمرحلة اعتبرتها من أكثر الفترات دموية ووحشية في تاريخ المنطقة.

ففي عهده، وقع هجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب إبادة إسرائيلية على غزة، وهي الحرب التي ارتكبت فيها إسرائيل مجازر مروعة، أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال. وأضافت أن هرتسوغ، بصفته رئيساً، يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن تلك الجرائم.

Famine has been confirmed in Gaza by the world’s leading experts on food insecurity.@antonioguterres reiterates his call for an immediate ceasefire, the release of all hostages & full humanitarian access.https://t.co/SQMyWaW1RW pic.twitter.com/FHgGkVd21m — United Nations (@UN) August 22, 2025

كما أشارت مادوكس إلى التقرير الأممي الصادر الشهر الماضي عن “مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، والذي أكد أن المجاعة في غزة تسببت بوفيات مباشرة، معتبرة أن هذا الوضع جاء نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيل في ظل رئاسته.

ولفتت مادوكس إلى أن فترة ولايته شهدت كذلك تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واستيلائهم على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وسط صمت رسمي يعكس تورط المؤسسة الرئاسية في توفير الغطاء لتلك الانتهاكات.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عند غزة والضفة الغربية، بل امتد في عهده إلى دول أخرى؛ فإسرائيل هاجمت قطر مؤخراً بذريعة استهداف قادة حماس، لتصبح سابع دولة تُقصف منذ العام الماضي إلى جانب لبنان وسوريا وإيران واليمن وتونس والأراضي الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت في خطابها الأخير فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وعلى المستوطنين ووقف المدفوعات الثنائية، وهو ما اعتبرته دليلاً على تزايد عزلة إسرائيل بسبب سياساتها العدوانية تحت رئاسة هرتسوغ.

وختمت مادوكس بالقول: “السيد الرئيس هرتسوغ، ما لدينا لمناقشته الآن يفوق ما توقعناه قبل أربعة وعشرين ساعة”.

أما هرتسوغ فلم يجد سوى أن يرد قائلاً: “لا أتفق مطلقاً مع الصورة التي تم رسمها”، في محاولة لتبرئة نفسه من سجل دموي يلاحقه كبقية القادة الإسرائيليين.