لحظة استهداف منزل لعائلة سكيك في مدينة غزة (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة، اليوم السبت.

ويظهر المقطع لحظة سقوط الصاروخ على المنزل وانفجاره وتطاير الركام.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن المنزل يعود لعائلة سكيك، ويقع في حي الرمال بالمدينة.

وذكر المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت 3 مدارس و22 مبنى سكنياً وحكومياً في المدينة، منذ صباح السبت.

وأفاد المراسل باستشهاد 56 شخصا، بينهم 8 من منتظري المساعدات، جراء قصف واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلية منذ فجر اليوم السبت.

بدوره، قال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة إن أكثر من 6000 مواطن أصبحوا مشرّدين بلا مأوى بعد استهداف منازلهم، اليوم السبت.