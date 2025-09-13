نيوزيلندا تشهد أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تاريخها (فيديو)

شهدت نيوزيلندا، اليوم السبت، تنظيم مظاهرات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد دعما للشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ نحو عامين.

وبحسب إذاعة نيوزيلندا “آر إن زد” شارك نحو 20 ألف شخص في مسيرة من أجل الإنسانية بمدينة أوكلاند النيوزيلندية.

وانطلقت المسيرة من ساحة أوتيا وانتهت في حديقة فيكتوريا، حيث دعا المشاركون الحكومة النيوزيلندية إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الانتهاكات الجسيمية التي ترتكبها في غزة.

وطالب منظمو المسيرة بـ “إعلان وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء الحصار فورًا للسماح بدخول المساعدات إلى غزة بشكل آمن، واستئناف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات مثل: “لا تُطبعوا الإبادة الجماعية”، “كونوا أصحاب موقف وساندوا فلسطين“.

وفي كلمة ألقتها خلال الفعالية، قالت نادين مرتجى المتحدثة باسم مجموعة آوتياروا من أجل فلسطين إن “هذه أكبر مسيرة نُظمت من أجل فلسطين في تاريخ نيوزيلندا”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.