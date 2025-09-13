وعد فأخلف.. الجزيرة مباشر تنتظر إرسال ألون أفيتار لفيديو حماس (فيديو)

قبل أسبوع بالتمام والكمال، ظهر ألون أفيتار، المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، على برنامج المسائية مع الزميل أحمد طه، ليكشف –حسب قوله– عن مشاهد “صادمة وبشعة” تظهر تعامل عناصر المقاومة الإسلامية (حماس) مع الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما بعدها، يتعاملون مع الأسرى بنفس الطريقة، حسب ادعائه: التعذيب، التجويع، وقطع رؤوس الأطفال، وحتى الاغتصاب، بكل وقاحة – كما صاغها أفيتار نفسه.

وطبعًا، كان على المذيع القيام بالواجب الصحفي: طلب من أفيتار إرسال نسخة من هذه المشاهد للبرنامج لنشرها بكل شفافية إذا ثبتت صحتها. وعد الرجل بإرسالها، واختتمت الحلقة بابتسامة واثقة، وكأنها على وشك نشر فضيحة القرن.

لكن، بعد مرور أسبوع كامل، يبدو أن الشفافية اختفت مع الهواء: الجزيرة مباشر لا تزال تنتظر المشاهد، والأفيتار يبدو أنه اعتبر وعده مجرد “تعليق جانبي” على الهواء.

وهكذا، تبقى الحلقة معلقة، بين فضيحة مفترضة ومشاهدة غائبة، لتصبح قصة الوعود الإعلامية التي ذهبت في الهواء، وربما لن تأتي أبداً.

في النهاية، تبقى الجزيرة مباشر –وكل متابع– على أحر من الجمر، تنتظر أن يظهر أفيتار من جديد، أو أن تُسلم المشاهد الموعودة، أو أن تضاف هذه الحكاية إلى قائمة المراوغات الإعلامية التي يحرص البعض على تأجيل تحققها إلى ما شاء الله.