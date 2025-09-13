70 شهيدا في غزة جراء غارات الاحتلال منذ فجر الجمعة (فيديو)

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الجمعة إلى 70 شهيدا، في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمختلف مناطق القطاع، واستهدافها المتكرر لمنتظري المساعدات.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر باستشهاد وإصابة العشرات إثر غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات للمواطنين ومنازل سكنية في مناطق متفرقة، من بينها شرق دير البلح وسط القطاع، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الشيخ رضوان شمال المدينة، إضافة إلى بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

استهداف طابور المساعدات

واستشهد مواطنون في قصف جوي استهدف منزلا في منطقة التوام شمال غزة، فيما طالت غارات أخرى حي الكتيبة في مدينة خان يونس، وخيمة للنازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، إضافة إلى استهداف مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء شمال المدينة.

وفي رفح، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه مواطنين كانوا بانتظار المساعدات شمال المدينة، ما أسفر عن سقوط وجرحى، واستهدفت غارة أخرى أحد المنازل في منطقة السودانية شمال غرب القطاع.

مخيم النصيرات

واستشهد مواطنون في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم النصيرات وحي الدرج بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على النصيرات وتدمير العمارات السكنية في أحياء متفرقة بالمدينة، بينها منزل بجوار برج الزهارنة في شارع الجلاء.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 64,756 شهيدا و164,059 مصابا، فيما بلغ عدد الشهداء منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي حتى اليوم 12,206 شهداء و52,018 إصابة.

واستقبلت المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 14 شهيدا من شهداء “لقمة العيش” و143 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات، ليرتفع العدد إلى 2,479 شهيدا وأكثر من 18,091 إصابة منذ بدء استهداف تلك المناطق.

توزيع الشهداء حسب المستشفيات: